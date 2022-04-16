Çöplüğe dönen Deliçay Deresi temizleniyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çöp ve ölmüş hayvanların atılmasıyla çöplüğe dönen Deliçay Deresi'nde temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Düziçi Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulvi Anıt, temizlenen bölgenin yeşil alan haline getirileceğini söyledi.

Düziçi ilçesinde Amanos Dağları'ndan doğup Ceyhan Nehri'ne dökülen Sabun Çayı'na karışan Deliçay Deresi vatandaşların bilinçsiz kullanımıyla çöplüğe döndü. Özellikle ilçe merkezine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nden geçen kısımlarının tamamen çöp ve ölmüş hayvan atıklarıyla dolan dere, çevreye saldığı kötü koku nedeniyle de vatandaşları zor durumda bırakmaya başlamıştı. Dere içerisine ve yatağına atılan çöp ve ölmüş hayvan atıklarından dolayı çöplüğe dönen dereyi gündeme getiren İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi üzerine harekete geçen Düziçi Belediyesi dere etrafında temizlik ve ıslah çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla çöplerin kaldırıldığı bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ulvi Anıt, “Bölgeyi güzelleştireceğiz, yeşil alan haline getireceğiz. Şuanda zeytin ağacı dikmeyi değerlendiriyoruz” dedi.

Temizlenen bölgenin yeşil alan haline getirileceğini ifade eden Düziçi Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulvi Anıt, “İhlas Haber Ajansı'nın daha önceden yapmış olduğu haberin ardından Deliçay üzerinde bulunan ve geçmiş yıllara ait çöplerin temizliğini yapıyoruz. Bölgeyi güzelleştireceğiz, yeşil alan haline getireceğiz. Şuanda zeytin ağacı dikmeyi değerlendiriyoruz. Sayın ilçe sakinleri bu ilçe hepimizin. İlçemizi ne kadar temiz tutarsak o kadar güzel olur. Atılan çöpleri çevreye duyarlı bir belediye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye konuştu.

Derenin temizlenmesini yakından takip eden vatandaşlar da, “İhlas Haber Ajansı'nın yapmış olduğu haberden sonra şuanda hazırlıklar başladı. Görüntü kirliliği ve kötü kokusu saçan Deliçay Deresi'ni ıslah ediyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Düziçi Belediyesi ekipleri vatandaşlar tarafından atılan çöpleri temizliyor” şeklinde konuştular.