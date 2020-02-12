Coşkun: "Vatandaşların huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz"

Vali Coşkun, Selimiye Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Vali Coşkun'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da katıldı.

Toplantının başında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla vatandaşlar; konut güvenliği, genel güvenlik önlemleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, düğünlerde silah atılmasının önlenmesi konusunda bilgilendirildiler.

Sunumun ardından konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün Emniyet Müdürlüğümüzden arkadaşlarımız genel konut güvenliği, dolandırıcılık, düğünlerde silah atılmasının önlenmesi ve genel asayiş olayları gibi konularda vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususları siz değerli mahalle sakinlerimizle paylaştılar. Elbette, Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer kolluk güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyorlar. Ama bunun yanında siz değerli vatandaşlarımıza da düşen görevler var. Bu nedenle sizlerden beklentimiz sizlere güvenlik konusunda anlatılan hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeniz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Toplantıda mahalle sakinlerinin iletmek istedikleri sorun ve talepleri dinleyeceklerini ve bunlara hep birlikte çözüm arayacaklarını söyleyen Vali Coşkun, daha sonra mahalle sakinlerini dinledi.

Vali Coşkun, katılımlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Vali Coşkun, “Mahallenizin sorunlarına duyarlılık göstererek bu toplantıda taleplerinizi, sorunlarınızı bizlere iletmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere iletmiş olduğunuz sorun ve talepleri tek tek değerlendireceğiz, imkanlarımız ölçüsünde, öncelik acil olanlar olmak üzere, çözmek için hep birlikte gayret göstereceğiz” diye konuştu.