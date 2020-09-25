Çukurova'nın Efes'i Kastabala'da kazı çalışmaları yeniden başladı

Osmaniye'de bulunan ve Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan Kastabala-Hierapolis Antik Kentinde bir süredir duran kazı çalışmaları, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğünce yeniden başlatıldı.

Osmaniye'nin 12 kilometre kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan Nehri'nin yakınlarında yer alan, geçmişi Arkaik-Klasik döneme (M.Ö. 7. yüzyıl) uzanan, 2. ve 3. yüzyıllarda Roma döneminde altın çağını yaşayan Kastabala Antik Kentinde bir süredir duran kazı çalışmaları Osmaniye Müze Müdürlüğünce yeniden başlatıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Faris Demir başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl antik tiyatronun tamamen gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor. Kastabala Antik Kentinin Roma'nın en parlak döneminde Çukurova'ya başkentlik yapmış olduğunu belirten kazı başkanı Dr. Faris Demir, “Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Müze Müdürlüğü sorumluluğunda Kastabala Antik Kentinde bu yıl kazı çalışmalarına yeniden başladık. Antik kentte öncelikle genel bir temizlik çalışması yaptık. Bazı kazı alanlarının üzeri brandalarla örtülmüştü. Onları kaldırdık ve eserleri görünür hale getirdik. Şu anda antik kentte bulunan tiyatroyu tamamen gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılki çalışmamızı buranın üzerine yoğunlaştırdık. Bu tiyatroyu gün yüzüne çıkarıp gerekirse restorasyon çalışması yapıp Osmaniye halkının hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kazı çalışmaları başlatılan Kastabala Antik Kenti sütunlu ana cadde, kale, tiyatro, hamam, pazar yeri gibi özelliklerinden dolayı Anadolu'daki Roma dönemine ait Perge, Bergama ve Efes antik kentleri ile aynı özellikleri taşıdığı için Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılıyor.