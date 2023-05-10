Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Osmaniye'de

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 24'üncü Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyareti sırasında "Mezarının başında 'Kardeşim hayal ettiğimiz şey olan Cumhurbaşkanlığı adayı oldum, yanına Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim keşke şuanda yanımda sende olsaydın' dedim" dedi.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2020 yılında yakalandığı hastalık sonucu vefat eden 24'üncü Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Merhum Hasan Türkoğlu'nun oğlu Mehmet Oğuz ve ailesi ile sohbet eden Oğan, daha sonra Düziçi şehitliğinde dua etti.

Ziyaretin ardından konuşan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Osmaniye'ye bir dizi ziyaret düzenlemek için geldim tabi bu ziyaretin çerçevesi hem vatandaşlarımızı ziyaret etmek, seçim öncesi vatandaşlarımızla sohbet etmek, dertlerini dinlemek için geldim. Taziyede bulunmak için geldim, doğal olarak seçim sürecindeyiz ve vatandaşlarımızdan oy istemeye geldik, ama benim bugün burada bulunmamın özel bir sebebi var. 24'üncü Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun mezarını ziyaret etmeye geldim. Mezarının başında kendi içimden kardeşim hayal ettiğimiz şey olan Cumhurbaşkanlığı adayı oldum, yanına Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim, keşke şuanda yanımda sende olsaydın dedim" ifadelerini kullandı.