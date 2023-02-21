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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye’de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremden etkilenen Osmaniye'ye geldi. Helikopterle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin alanına indikten sonra araçlarla buradan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüşmeye geçti.

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