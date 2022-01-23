D-400 karayolu ulaşıma kapatıldı

Sürücülerin geçişine izin verilmeyen karayolunda polis ekipleri zaman zaman, “Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapalı olduğu" anonsu yaptı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda Gaziantep-Osmaniye D-400 karayolu Bahçe ilçesinin girişinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçmek isteyen polis ekipleri, zaman zaman "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapalı olduğu" anonsu yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Yol durumunu yerinde inceleyen Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlçemiz içerisinden geçen hem TAG Otoyolu hem de D-400 karayolu kar ve tipi yağışından dolayı bir süreliğine kapatılmış durumdadır. Yoğun çalışmalar çerçevesinde yol yakın bir zamanda trafiğe açılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan yolun trafiğe kapalı olmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, zorlu koşulları eğlenceye dönüştürerek kar topu oynamayı ihmal etmedi.