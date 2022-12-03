"Denetimli Serbestlik çalışanlarının özlük hakları iyileştirilsin" talebi

Dernek Genel Başkanı İsmail Büyükbörklü yaptığı açıklamada, "Personel denetimli serbestlik içindeki hükümlü sanık ve şüphelilerin eğitim iyileştirme ve topluma kazandırılmaları ile ilgili görev yapmaktadırlar. Denetimli serbestlik içerisinde bunlarla ilgili çalışma yürüten personelin özlük ve sosyal haklarında büyük problemler yaşanmaktadır. Bunlar arasında en çok dikkatimizi çeken ve göz önünde olan denetimli serbestlik uzmanı olarak belirttiğimiz sosyal çalışmacı, psikolog ve sosyologların özlük ve sosyal haklarının normal devlet memurları ile eşdeğer olmasını istiyoruz. Bizim personelin diğer bakanlıklarda çalışanlardan daha düşük tazminat aldığı için, arkadaşların özlük ve sosyal haklarında büyük problem bulunmaktadır. Eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yürüten sosyolog, sosyal çalışmacı ve psikolog, suçlu davranış değişikliği, hükümlünün iyileştirilmesi, toplumun korunması ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve bu kişileri topluma kazandırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle suçlularla çalışma yürütenlerin fiili hizmet zammı tazminat hakları ve yıpranma hakları da bulunmamaktadır" dedi.

Büyükbörklü, personelin verilmeyen haklarından dolayı yıprandığına dikkat çekerek, "Birde mali ve sosyal haklarla ilgili problem yaşayan personelin yıpranmaları artmaktadır. Mali ve özlük hakları iyileştirildiği takdirde en azından mali ve özlük hakları ile ilgili kendini motive edebilen personelimizin hükümlüler bazında çalışmaları etkinleştirme faaliyetleri yürütmeleri kolaylaşmakta ve motivasyonları artacaktır. Bizim talebimiz denetimli serbestlikte çalışan tüm personelin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yıpranmanın verilmesi aynı zamanda da diğer bakanlıklarda çalışan personel gibi tazminatlarının arttırılmasını talep ediyoruz" dedi.