İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem anı kamerada: Sağlıkçılar o anlarda görevine devam etti

Hatay merkezli meydana gelen Osmaniye’de de hissedilen 6.

Hatay merkezli meydana gelen Osmaniye'de de hissedilen 6.4'lük deprem anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin kaçmayarak görevlerine devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da da 6.4'lük deprem meydana gelmişti. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de ilk depremlerde olduğu gibi Hatay depreminde de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevde olan personellerin deprem anında görev yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği anlar yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.