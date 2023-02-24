Deprem anı kamerada: Sağlıkçılar o anlarda görevine devam etti

Hatay merkezli meydana gelen Osmaniye'de de hissedilen 6.4'lük deprem anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde personellerin kaçmayarak görevlerine devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'yi yasa doğan Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da da 6.4'lük deprem meydana gelmişti. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Osmaniye'de ilk depremlerde olduğu gibi Hatay depreminde de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevde olan personellerin deprem anında görev yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere sağlık personellerinin panik yaşamalarına rağmen görevlerine devam ettiği anlar yansıdı.