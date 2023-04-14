İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgesi Osmaniye'de de bahar dönemi ara tatili başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Osmaniye’de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatiline başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bahar dönemi ara tatiline başladı.


Depremden etkilendiklerini fakat hayatın devam ettiğini dile getiren öğrenciler, ara tatilin başlamasıyla okullarını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi. Öğrenciler tatilde gezeceklerini, kitap okuyacaklarını ve ders çalışacaklarını ifade etti.

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