Deprem bölgesi Osmaniye'de öğrencilerin YKS heyecanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler bugün sınava girdi. 5 dakika geç kalan ve sınava girmek isteyen genç, “Ağabey Dörtyol'dan geliyorum bir güzellik yap" diyerek kapıda bulunan görevlileri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi depremin merkezi Osmaniye'de de öğrenciler YKS'ye girdi. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Kapıların kapatılmasına dakikalar kala, bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak girmeyi başardı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, dışarıda ise aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

"Bir güzellik yapın abi"

Osmaniye Anadolu Lisesinde de öğrenciler sınava girdi. Burada sınava giriş saatini 5 dakika geçtikten sonra bir genç geldi. Sınava geç kalan öğrenci, kapanan kapıyı çalarak içeri girmek istedi. Sınava girmek isteyen genç , “Ağabey Dörtyol'dan geliyorum bir güzellik yap" diyerek kapıda bulunan görevlileri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sınava giremeyen genç, okuldan ayrıldı.

Düziçi'nde ilk sınav heyecanı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile yapılan görüşmeler sonucu Düziçi ilçesinde de bu yıl ilk defa üniversite sınavı düzenlendi. Daha önce adayların Osmaniye merkez ve yakın çevredeki ilçelere sınav için gittiği Düziçi bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumu Sınavları (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına ilçede bulunan okullarda yapıldı.

Sınava giren öğrenciler, durumdan çok memnun olduklarını artık il merkezine gitme sorunlarının kalmadığını kaydetti.

Çocuklarının sınav heyecanına ortak olan veliler de daha önce Düziçi'nden sınav için il merkezine gittiklerini ve mağdur olduklarını belirterek bu sene ilk defa ilçelerinde yapılmasıyla mutlu olduklarını ifade etti.