Deprem bölgesi Osmaniye'de üniversite sınavı heyecanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de de bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Ülke genelinde olduğu gibi depremin etkilediği Osmaniye'de de öğrenciler YKS'ye girdi. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek üzere sınav yerlerine gelen öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda bekledi.