Deprem bölgesinde görevini tamamlayan komandolar uğurlandı

Muğla'dan deprem bölgesi Osmaniye'ye gelen ve görev sürelerini tamamlayan jandarma personeli, dualarla birliklerine uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'ye, Jandarma Genel Komutanlığı'nca destek maksatlı Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli gönderildi. Kentte 1 ayı aşkın süredir depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapan jandarma personeli için Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Burada İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, görev yapan personele teşekkür etti. Jandarma komandolar, yapılan duanın ardından araçlarla birliklerine uğurlandı.