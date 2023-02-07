Depremde çöken binadan 42 saat sonra kedi sağ kurtarıldı

Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri, 42 saat sonra bir kediyi sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Osmaniye'de de birçok binanın çökmesine neden oldu. Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma çalışması yapan ekipler, birçok vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Adnan Menderes Mahallesi'nde çöken 8 katlı Metin Tamer Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, bu kez bir kedi sesi duydu. O yönde çalışmasını sürdüren ekipler, kediye ulaşarak kurtarmayı başardı. Kurtarılan kedi, aynı binadan çıkan sahibine teslim edildi.

Öte yandan çöken apartmanda yeni bir ses daha alan ekipler, kurtarma çalışmalarına ara vermeden başladı.