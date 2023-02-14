Depremde hayatını kaybeden aile Osmaniye'de toprağa verildi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden öğretmen, eşi ve çocuğunun cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan Ali Şahin (53),eşi Gülistan Şahin (50) ve oğlu Adnan Şahin (5) Türkiye'yi sarsan depremde Ebru Apartmanı enkazında kaldı. Baba, anne ve çocuğun cenazesi 8. günde enkazdan çıkartıldı.

Ailenin cenazesi defnedilmek üzere bugün Osmaniye'ye getirildi. Baba evinde alınan helallik sonrası cenazeler Atakan beldesi mezarlığına defnedildi.