İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde hayatını kaybeden aile Osmaniye'de toprağa verildi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden öğretmen, eşi ve çocuğunun cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden öğretmen, eşi ve çocuğunun cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.


Kahramanmaraş'ta öğretmen olarak görev yapan Ali Şahin (53),eşi Gülistan Şahin (50) ve oğlu Adnan Şahin (5) Türkiye'yi sarsan depremde Ebru Apartmanı enkazında kaldı. Baba, anne ve çocuğun cenazesi 8. günde enkazdan çıkartıldı.


Ailenin cenazesi defnedilmek üzere bugün Osmaniye'ye getirildi. Baba evinde alınan helallik sonrası cenazeler Atakan beldesi mezarlığına defnedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.