İhlas Haber Ajansı

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Depremde ölen yaşlı çift son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye’de depremde hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.

Osmaniye'de depremde hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden komşu il Osmaniye de büyük oranda zarar gördü. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde depremde, çöken evlerinde yakalanan Mustafa (81) ve Gülseren Koç (72) çifti de hayatını kaybetti. Koç çiftinin cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak morga kaldırıldı. Cenazeleri morgdan alınan Koç çifti için Düziçi Yeni Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından çift, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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