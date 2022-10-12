Osmaniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Depremin kuvvetli salladığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları korkunun ardından geceyi tedirgin geçirdiklerini söyledi.

Dün saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar can havliyle kendilerini sokaklara atarken, geceyi tedirgin olarak geçirdi. Depremi yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Deprem anında korktuklarını belirten vatandaşlar, geceyi tedirgin olarak geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşlar, “Ekmek almıştım. Merdivenlerden yukarıya çıkmıştım. Daha sonra bir sarsıntı oldu. O şekilde hissedince, korku ve panik tabi ki oldu. Televizyondan 5.1 büyüklüğünde olduğunu gördük. Bir korku oldu. Biz ayaktaydık böyle bir sallantı oldu. Sallanınca hemen lambalara baktım. Lambalar gidip geliyor. Sonra dedik dışarıya kaçalım. Deprem yani korktuk. Allah esirgesin evler yıkılabilir. Gecede tedarikli kaldık. Uyuduysak da tedarikli uyuduk. Televizyon seyrederken hafiften sallandı. Sonrasında kuvvetli sallandı. Sonra dışarıya çıkmaya gayret ettim” şeklinde konuştular.