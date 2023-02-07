Depremin 32. saatinde de çalışmalara umutlu bekleyişler eşlik ediyor

Osmaniye'de enkaz altındaki çalışmalar 32. saatinde de umutla sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda bina yıkıldı. Enkaza dönen binalarda AFAD, JAK, UMKE, polis ve jandarma ile sivil toplum kuruluşlarını yanı sıra vatandaşlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. Depremin 32. saatinde de arama çalışmaları umutla sürüyor. Ekipler enkaz üzerinde arama çalışması sürdürürken, enkaz altında kalanların yakınları ise dualarla bekleyişini sürdürüyor. Vatandaşlar gözyaşları içerisinde yakınlarından sevindirici haber beklediği görülüyor.