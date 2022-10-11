Depremin şiddeti bebek odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kadirli ilçesinde bir evin bebek odasının güvenlik kamerasına yansıdı.

Bugün saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin tüm ilçelerinin yanı sıra Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Depremin şiddeti ise Kadirli ilçesindeki bir evin bebek odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde boş olduğu öğrenilen bebek beşiği sarsıntının şiddeti ile yerinden oynadı.