Depremin vurduğu Osmaniye'de eğitim öğretim yeniden başladı

Osmaniye'de deprem sonrası tatil edilen okullar da eğitim öğretim başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de ara verilen eğitim öğretim dönemi bugün yeniden başladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri Dede Korkut İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Vali Yılmaz ve beraberindekiler öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Osmaniye'nin ciddi anlamda etkilendiğine dikkat çeken Vali Yılmaz," İlk andan itibaren çadır kentlerimizi kurduk. Şu anda konteyner kentlerimizi oluşturuyoruz, oraya depremzede vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Osmaniye'mizin depremin ağır hasarını en hafif şekilde atlatacağı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yaraları birlikte saracağız ve daha güzel bir Osmaniye oluşturacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bugün okulda olmaktan mutlu. Biz eğitimin asla ertelenemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Eğitim ve öğretimi en iyi şekilde sürdürme gayreti içerisinde çalışmalarımız devam edecek" dedi.