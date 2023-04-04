Depremzede leylek ailesi güvenli kubbeye taşındı

Osmaniye'de iki kez trafik kazası nedeni ile elektrik direklerindeki yuvası yok olan, bu kez de deprem de ağır hasar alan cami minaresi yıkılacağı için evsiz kalacak olan göçmen leyleğin yuvası kurtarıldı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler 50 binden fazla can kaybı ve on binlerce yapının hasar almasının yanı sıra çevreye de ciddi zarar verdi. Baharla birlikte göç eden leyleklerinde cami minarelerindeki yuvaları bazı noktalar da ya zarar gördü ya da zarar görmemesi için tedbirler alındı. Depremin vurduğu yerlerden Osmaniye'ye bağlı Sakarcalık Köyü Camii'nin minaresi de hasar aldı. Hasar gören minaredeki leyleğin yuvasının kurtarılması için yöre sakinleri çağrıda bulundu. İHA'nın haberi üzerine Doğa Koruma ve Killi Parklar Şubesi ile Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri mahallenin simgesi olan leyleğin yuvasını özenle depremde hasar almayan cami kubbesinin üzerine yerleştirdi.

Eşi de gelen leyleğin 36 yıldır bölgede olduğu iki kez direkte yaptığı yuvasının trafik kazası yaşanması nedeni yıkıldığı öğrenildi. Son yuvasının bulunduğu minarede depremde hasar almıştı. Minarenin yanında bulunan caminin kubbesinin üzerine hazırlanan özel platforma taşınan yuvayı kuran ekipleri mahalle halkı alkışlarla cep telefonuna kaydetti.

Köyün simgesi leylekler yeni evinde yaşamaya başladı.