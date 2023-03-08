İhlas Haber Ajansı

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Depremzedelere fahiş kiraya 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de, deprem sonrası ev ve arsa satışı ile kiralamada fahiş fiyat artışı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye'de, deprem sonrası ev ve arsa satışı ile kiralamada fahiş fiyat artışı yapan 5 kişi gözaltına alındı.


Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından ev, arsa kira ve satış bedellerinde fahiş fiyat artışlarının yapıldığı tespit edilmiş, bu çerçevede 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.


Fahiş fiyatlarla ilgili şehirde incelemelerin devam ettiği de bildirildi.

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