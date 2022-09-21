İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar Bülbül Deresi'nden köpek sesi geldiğini duydu. Dereye baktıklarında bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen köpek doğal yaşam ortamına salındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.