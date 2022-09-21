Derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar Bülbül Deresi'nden köpek sesi geldiğini duydu. Dereye baktıklarında bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen köpek doğal yaşam ortamına salındı.