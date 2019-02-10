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Derede mahsur kalan tavuğu itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Dere Mahallesi'nde bulunan 6 metre yüksekliğindeki kanal içerisinde bir tavuk gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kanala düşen ve akan suyun ortasında mahsur kalan tavuk için olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri “tavuk kurtarma operasyonu” düzenledi. Kanala merdiven uzatıldıktan sonra bir itfaiye eri inerek tavuğu alıp, yukarı çıkardı. Kanaldan kurtarılan tavuk daha sonra sahibine teslim edildi.

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