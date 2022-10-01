İhlas Haber Ajansı

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Derede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bülbül Deresi'nden kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar kontrol ettiklerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.


Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşam ortamına salındı.

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