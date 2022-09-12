İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Derede mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bülbül Deresi'nden köpek sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar derenin içerisine baktıklarında yavru bir köpeğin mahsur kaldığını gördüler. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen yavru köpek hayvan barığında koruma altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.