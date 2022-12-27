Derede mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin, Toprakkale ilçesinde dere yatağında mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Toprakkale ilçe merkezine bağlı Kışla Mahallesi içerisinden geçen Karaçay Dere yatağı içerisinde yavru bir köpek olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yağışlı hava nedeniyle su debisinin yükselmesi sonucu dere yatağı içerisindeki adacıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye eri Fatih Ayas tarafından alınarak, kıyıya çıkartıldı.

Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir yarası bulunmayan yavru köpeğe su verilip beslendi. Yavru köpek daha sonra Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.