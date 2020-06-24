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Dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalan Beldesi, Cumalar Mahallesinde ikamet eden Yusuf Cuma (72) akşam saatlerinde traktörü ile tarlasını sürmeye gitti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Cuma, traktörüyle birlikte tarlanın yanında bulunan Atalan deresine yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 9 çocuk babası Yusuf Cuma'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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