Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) sınıfta ders anlattığı esnada kalp krizi geçiren öğretim üyesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök (44), sınıfta ders anlattığı sırada kalp krizi geçirdi. Gök'ün kalp krizi geçirdiğini fark eden öğrenciler kalp masajı yapmaya başladı. Öğrenciler tarafından haber verilmesi üzere fakülteye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Gök, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Bahar şenlikleri iptal edildi

OKÜ senatosunca yayımlanan taziye mesajında, Gök'ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök'ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.