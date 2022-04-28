Devlet liderlerine birlik ve beraberlik mektubu gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 15 devlet liderine gönderilen mektupta kardeşlik mesajı verildi.

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Azerbaycan, Özbekistan, Macaristan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Libya, Irak, İran ve Pakistan gibi 15 devlet liderine birlik ve beraberlik çağrısı içeren bir mektup gönderildi. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nın da tebrik edildiği mektupta, birlik ve beraberlik çağrısının yanı sıra kardeşlik vurgusu yapıldı.

Türk İslam devletlerine birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini belirten Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er, “Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Merkezi olarak Ramazan ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk İslam devletlerine birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı göndermek istiyoruz. Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi 15 ülke liderlerine de buradan birlik ve beraberlik mesajı iletmek istiyoruz. Amacımız Türk devletlerinin birlik ve beraberlik içerisinde kardeş ülke olarak yaşamalarıdır” diye konuştu.

Hz. Muhammed'in sözlerine de yer verilen mektup şöyle:

“Hz Muhammed'in önderliğinde ve öncülüğünde 'Bütün Müslümanlar kardeştir' sözü doğrultusunda ekonomik, siyasal, askeri, toplumsal ve eğitimsel birliktelik ve beraberlik içerisinde bir beden olarak hareket etmeliyiz. Yine bu konuda Hz. Muhammed'in 'Bütün Müslümanlar bir beden gibidir. Bir organ hastalandığında onun acısını diğer bütün organlar hisseder' sözü doğrultusunda dünyada bulunan bütün Türk ve İslam ülkelerinin yöneticileri ve halkı ile birleşerek bir beden oluşturmalıyız. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.”