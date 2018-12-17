Devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken uçuruma devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyü Contarlı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki İbrahim Contarlı, 80 KA 796 plakalı traktörü ile tarla sürmeye başladı. Traktörün hakimiyetini kaybeden İbrahim Contarlı, traktör ile birlikte uçuruma yuvarlanarak traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Contarlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İş makinesi yardımıyla traktörün altından çıkarılan Contarlı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.