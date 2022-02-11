Diz boyu karda yaban hayvanları için sırtında yonca balyası taşıdı

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarına katılan DKMP personelinin diz boyu karın içerisinde sırtında yonca balyası taşıması soğuk havalarda yürekleri ısıttı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin de destek verdiği yemleme çalışmasında Sumbas ilçesi Esenli mevkiinde yaşayan yaban hayvanlarına 200 kilo buğday, 200 kilo mısır ile 270 kilo yonca olmak üzere toplamda 670 kilogram kuru yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarına katılan DKMP personelinin diz boyu kar içerisinde yaban hayvanları için sırtında yonca balyası taşıması soğuk havalarda yürekleri ısıttı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.