DJ Kerim Büyük'ten meslek sırları

Son yıllarda tüm dünyada eğlence sektörünün popüler meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan DJ'lik mesleğinin sırlarını paylaşan Kerim Büyük, işin kolay görünmesinin herkesi aldattığını söyledi. Büyük, “Bir defa müzik tarihine çok ciddi hakim olmak gerekiyor. Çünkü her müzik türü, bir önceki müzik türünün üzerine geliyor. Dolayısıyla bu mesleği icra etmek için iyi bir müzik kültürüne sahip olmak lazım. DJ'likte işin içinde bir artistik yetenek, empati yeteneği ve ciddi bir müzikal kültür birikimi olmadı. Bu tür destekleri olan kişiler, diğerleri arasından hızlı tırmanıyor” dedi.

Sektöre 2017 yılında arkadaşları arasında yaptıkları trap hip-hop partileri ile girdiğini kaydeden Büyük, ”Doğru kitleyi ve doğru zamanı yakaladığımı düşünüyorum. İnsanlara güzel ve güncel parçalar sunmak beni mutlu ediyor ve bu müzik tarzını daha iyi yerlere getireceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.