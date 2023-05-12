Doğa park mesire alanı ve bisiklet yolu Osmaniyelilerin uğrak yeri oldu

Osmaniye Belediyesi, Karaçay nehrinin muhteşem estetik görüntüsü ve bölgenin temiz havasıyla çok uygun bir noktada olan alana, Kentsel Estetik ve Gelişim Projesi çerçevede Doğa Park Mesire Alanı ve Bisiklet Yolu projesini başlattı. Bu çerçevede, 54 bin metrekare alanda projelendirilen çalışma, kısa sürede tamamlanarak Osmaniyelilerin hizmetine sunuldu. Oturma gurupları, su ve tuvalet gibi hizmet alanlarının bulunduğu park, vatandaşların kısa sürede en çok uğradıkları mekan haline geldi. İş çıkışlarında ve hafta sonlarında çocukları ile birlikte mesire alanına gelen aileler, sosyal alanda güzel vakit geçirerek günün yorgunluğunu atmanın imkanını buluyorlar. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliği ve temiz havasının yanı sıra, yapılan park çalışması ile eşsiz bir görünüme kavuştuğunu belirlettiler. Vatandaşlar, kazandırılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara ve çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirebilecekleri Karaçay Doğa Park Mesire Alanı ve Bisiklet Yolunun hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Osmaniye'de sosyal alanların arttırılması için Kentsel Estetik ve Gelişim Projesi çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.