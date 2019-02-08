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Doğalgaz mühendisi kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde özel bir doğalgaz dağıtım şirketinde mühendis olarak çalışan İsmail Duru, evinde doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak intihar etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde özel bir doğalgaz dağıtım şirketinde mühendis olarak çalışan İsmail Duru, evinde doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde özel bir doğalgaz dağıtım şirketinde yönetici olarak çalışan İsmail Duru (28), sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları kendisini telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen İsmail Duru'nun evine giden mesai arkadaşları kapıyı da açamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde genç mühendisi doğalgaz borusuna asılı halde buldu.


Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Duru'nun cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İntihar eden İsmail Duru'nun Adana'nın Kozan ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru'nun oğlu olduğu öğrenildi.

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