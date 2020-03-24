Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte gittiği domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bahçe ilçesi Yazı mevkii olarak bilinen yere H.A. ve Ö.T. isimli arkadaşlarıyla domuz avına giden Mustafa Türker (24) ve arkadaşları domuz saldırısına uğradı. İddiaya göre, o esnada yaşanan kargaşada H.A.'nın tüfeğinden çıktığı tespit edilen mermi Mustafa Türker'e isabet etti. Mustafa Türker arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Türker'in cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.