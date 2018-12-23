Down sendromlu gencin komando andı sosyal medyayı salladı

Osmaniye'de yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Ali Erat'ın komando andını okuduğu videosu sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Osmaniye'de sembolik olarak askerlik görevini yapan Ali Erat'a askeri birlikte rütbeli bir asker tarafından komando andı okutuldu. Sosyal medyaya yüklenen o anların videosu binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, yüz binlerce kez izlendi. İlde asker veya polis elbisesi giyerek dolaşan down sendromlu Ali Erat, her fırsatta vatan sevgisini dile getiriyor. En çok şehit veren illerin başında gelen Osmaniye'de Ali Erat'ın komando andı videosu günden güne yayılıyor.