Dünya çevre gününde 1 ton cam ve plastik atık geri dönüşüme kazandırıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaçay Mesire Alanı ile Zorkun Yayla Yolu'nda cam ve plastik atığı toplanıldı. Toplanılan atıklar geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerince geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri ile Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde görev yapan personellerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Karaçay Mesire Alanı çevresi ile Zorkun Yayla Yolu'nda cam ve plastik atığı toplanıldı. “Temiz Çevre Temiz Gelecek” sloganıyla başlatılan etkinlik sonunda yaklaşık 1 ton cam ve plastik atığı toplanıldı. Temiz bir dünya mesajının da verildiği etkinlikte toplanılan atıklar tekrardan geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerince geri tesisine gönderildi.

Çevre temizliğinin ardından etkinliğe katılanlara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.