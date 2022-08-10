Dünya ikincisi oldu, memleketi Osmaniye'de şampiyon gibi karşılandı

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan lise öğrencisi Furkan Münir Doğru, memleketi Osmaniye'de davul zurna ile karşılandı. Üzerinde ‘Osmaniye'mizin gururu Furkan' yazılı pastayı kesen Furkan, gazetecilere yaptığı açıklamada hayal olan dünya ikinciliğinin gerçek olduğunu söyledi.

Bulgaristan Sofya'da gerçekleşen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan lise öğrencisi Furkan Münir Doğru (17) için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılama töreni düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları olan sporcular tarafından şampiyon gibi karşılanan Doğru'yu Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, kucaklayarak karşıladı. Ardından üzerinde ‘Osmaniye'mizin gururu Furkan' yazılı pastayı kesen Furkan Münir Doğru için şampiyonluk halayı çekildi.

“Bizi, şehrimizi, ülkemizi mahcup etmedi”

Osmaniye'nin ilk kez tekvandoda dünya ikinciliği çıkardığını söyleyen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Gururlandığımız, onurlandığımız müthiş günlerden geçiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tekvandoda il olarak da tarihinde ilk defa dünya ikinciliği çıkardık. Furkan Münir kardeşim olağanüstü bir sonuçta döndü şehrimize. Bizi gururlandırdı. Ben inanıyorum ki dünya şampiyonalarında Avrupa şampiyonalarında çok daha iyi derece yapacaksın, oralarda ülkeni, bayrağını düşüneceksin. Tabi ki zorlu müsabakalar geçireceksin. Ben çok rahat madalya alacağını kendisine de söylemiştim. Bizi de şehrimiz de ülkemizi de mahcup etmediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hayaldi gerçek oldu”

Dünya ikinciliğinin ardından gözünü daha yüklere diktiğini ifade eden Furkan Münir Doğru, “Madalyam için çok mutluyum. Hedefim bundan sonra olimpiyatlara gitmek istiyorum. Olimpiyat şampiyonalarına Avrupa şampiyonalarına gitmek istiyorum. Gözümü yükseklere diktim. Hayallerime kavuşuyorum. Şampiyonluk istiyorum bu saatten sonra çok farklı bir durum. Maçlara falan çıkıyoruz. İsmimiz okunuyor. Takım arkadaşların sana destek veriyor. Çok mutluydum. Bana hayal gibi geliyordu. Hayaldi gerçek oldu. Onurluyum, gururluyum” dedi.