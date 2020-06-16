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Düziçi lavanta bahçesiyle tanıtılacak

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kurulan lavanta bahçesinin kentin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kurulan lavanta bahçesinin kentin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlayacağı bildirildi.


Lavanta bahçesi, ilçedeki lavanta yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Kaymakam Mutlu Almalı'nın talimatıyla, Düziçi Belediyesi ve Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa koordine ettiği çalışmalar kapsamında kuruldu.


Düziçi'nde ilk ve örnek olarak Çitli Köyü'nde oluşturulan lavanta bahçesi 6 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Lavanta bahçesi, Düldül Dağı Teleferik Projesinin kalkış istasyonu yanında bulunması itibarıyla da ilçe tanıtımı ve turizmine de önemli katkı sağlıyor.


Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu.


Kaymakam Almalı “Düziçi saklı kalmış bir turizm cenneti. Bizde bu güzellikleri turizme kazandırmak için yeni projeler ile ilçemizi cazibe merkezlerinden birisi yapmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda kurmuş olduğumuz lavanta bahçemizde buna güzel bir örnek. Emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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