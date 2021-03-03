Düziçi'nde 100 yataklı devlet hastanesinin yapımına başlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine yapılacak olan100 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı temel atma töreni ile başladı.

Düziçi İrfanlı Mahallesi'nde yapılacak olan yeni devlet hastanesi 100 yatak kapasiteli 30 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, Düziçi Meslek Yüksekokulu yanında tahsis edilen hastanenin 100 yatak kapasitesine sahip olacağını, 150 yatağa kadar çıkabilecek şekilde projelendirildiğini söyledi. Akdağ, "6 kattan oluşacak yeni hastane önümüzdeki yılların ihtiyacını karşılayacak. Yeni kadroların açılarak ilçemizde bulunmayan bölümler de vatandaşlarımıza hizmet sunulacak. Ayrıca 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de hastane binasında yer alacak." dedi.

Törene Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, il genel meclis üyeleri ile belde belediye başkanları katıldı.