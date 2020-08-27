İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düziçi'nde 11 araca 23000 bin lira ceza

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.


Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K. (27) isimli şahıs yakalandı.


Ayrıca, 1 plakasız motosiklet ve 1 şase ile motor numarası kazınmış motosiklet olmak üzere toplamda 2 motosiklet trafikten men edildi.


Uygulamalar sırasında yapılan evrak kontrollerinde de toplam 11 araca 23000 TL para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.