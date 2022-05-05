Düziçi'nde heyelan nedeniyle içme suyu boru hattı zarar gördü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanaktan dolayı meydana gelen heyelan sonucu içme suyu ana boru hattı zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çatak yolu Çamkonuşu mevkiinde meydana gelen heyelanda içme suyu ana boru hattı zarar gördü. Ekipler tarafından patlayan borunun onarılması için çalışmalar başlatılırken aktif olan kuyu suyundan ilçeye su verileceği belirtildi.

Düziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Çatak yolu Çamkonuşu mevkiinde oluşan toprak kayması (heyelan) sebebiyle ilçemize gelen ana boru hattımız zarar görmüş olup çalışmalarımız gün boyu gece dahil olmak üzere devam edecek ve sularımız en kısa surede verilecektir. Bu süre zarfında kuyu sularımız aktif olacak onun dışındaki bazı mahallelerimizde tamirat bitinceye kadar sular verilemeyecektir” denildi.