İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düziçi'nde motosiklet denetimi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.


Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ve ilçenin giriş çıkışlarına hakim noktalarda kurulan uygulama noktalarında trafik ve asayiş kontrolleri yaptı. Uygulama son aylarda ilçede hızla artan motosiklet sayısı ve motosiklet kazalarının önüne geçmek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yapıldı.


Kontrollerde sürücülere trafik cezası yazılmadı ancak motosiklet kullanıcıları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.


Evraksız ve kask takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda sürücüleri uyaran ekipler, kavşaklarda ve çarşı merkezinde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.