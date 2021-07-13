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Düziçi'nde orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenifarsak Köyü Karadillik mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar ilçe Orman İşletme Şefliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.


Soğutma çalışmalarının başlatıldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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