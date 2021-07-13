Düziçi'ne 150 yataklı devlet hastanesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki 150 yataklı devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor.

Mart ayında yapımına başlanan 150 yataklı devlet hastanesi A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşacak. 40 dönüm arazi üzerine 6 bin 900 metrekare oturum alanına sahip olan hastane inşaatında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, hastanenin tamamlanması için Sağlık Bakanlığı, inşaat firması ve Sağlık Müdürlüğü'nün uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

Hastane hakkında bilgiler veren Öznavruz, “Hastanemiz tamamlandığında içerisinde radyoloji ünitesi, mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarı, endoskopi ve bronoskopi üniteleri, doğumhane, yeni doğan yoğun bakım ünitesi 50 adet poliklinik odası, kan alma ünitesi, 8 üniteli ağız diş sağlığı polikliniği, 24 yataklı palyatif servisi, 16 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 1 adet izole oda, yataklı servisler, fizik tedavi ünitesi, 10 yataklı evde sağlık ünitesi, gebe sınıfı, diyabet merkezi, 1 adet manyetik rezonans, tomografi, ultrason, mahkum koğuşu, ameliyathaneler, onkoloji merkezi, 20 cihazlı diyaliz ünitesi yer alacak” diye konuştu.