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EBA TV'yi izleyemeyen küçük çocuğa öğretmenleri televizyon aldı

Osmaniye’de evdeki televizyon bozulduğu için EBA TV’yi izleyip uzaktan eğitim alamayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi için öğretmenleri televizyon alarak aileye hediye etti.

Osmaniye'de evdeki televizyon bozulduğu için EBA TV'yi izleyip uzaktan eğitim alamayan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi için öğretmenleri televizyon alarak aileye hediye etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanması ile öğrenciler uzaktan eğitime geçerken, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Şahin Koçer evlerindeki televizyon bozulduğu için EBA TV'deki programları takip edemedi. Anne Gülcan Koçer, durumu Osmaniye Valiliğine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine Şahin Koçer'in okulundaki öğretmenler ve okul müdürü aralarında para toplayarak aldıkları televizyonu aileye hediye etti. Küçük çocuk artık EBA TV'deki dersleri takip edebilecek.

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