Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karakütük köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde Rüstem Pala idaresindeki olan 80 AH 418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü Rüstem Pala, kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Pala, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Rüstem Pala, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.