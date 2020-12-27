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Elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle kaza yapan genç, hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletle kaza yapan genç, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Ömer Artıkarslan'ın kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Artıkarslan'ı ağır yaralı olarak önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk etti.


Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Artıkarslan kurtarılamadı.

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