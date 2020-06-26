Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesine millet bahçesi yapılacak.

Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, seçim vaatleri arasında da yer alan millet bahçesi projesi son engellerin aşıldığını ifade ederek, "Millet bahçemizin ilk etap çalışmalarına kısa süre içerisinde başlıyoruz. Beldemizin Çevlik Mahallesinde eski futbol sahamızın yanındaki 24 dönüm alan üzerine kurulacak olan millet bahçesi içerisinde; kır düğün salonu, kamelyalar, piknik alanları, şömineler, sporseverler için futbol sahası ve yürüyüş yolu, hafta sonlarını değerlendirebileceğiniz çay bahçesi ve mesire alanları, çocuklarımız için oyun parkı bulunacak" dedi.

Başkan Yeşildemir, bu proje sayesinde beldeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracaklarını kaydetti.