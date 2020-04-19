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Elmira Namazova, Türk dizisinde başrol istiyor

Azerbaycanlı sosyal medya fenomeni Elmira Namazova, en büyük arzusunun bir Türk dizisinde baş rol oynamak olduğunu söyledi.


Azerbaycan'da yüzbinlerce takipçiye ulaşarak fenomen olan Elmira Namazova, bir diziden başrol teklifi alması halinde Türkiye'ye yerleşeceğini açıkladı. İzleyicileri tarafından çok sevilen Namazova, Azerbaycan'dan bir çok teklif alsa da şu ana kadar hiç birini değerlendirmediğini söyledi. Yılda en az 3-4 defa Türkiye'yi ziyaret eden Namazova, virüs tedbirleri sebebiyle, yaz tatili için yaptığı Türkiye planını iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi.

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